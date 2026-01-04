陳水扁新節目急喊卡！鄭麗文：想將賴卓一軍？

中評社台北1月4日電／陳水扁新節目原定今（4）日早上10點時首播，不過陳水扁一早卻稱“行政院長”卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠”。對此，國民黨主席鄭麗文質疑，陳水扁是否想故意將賴清德卓榮泰一軍，“看他們是怎麼樣棄他們祖師爺於不顧？”



陳水扁今在臉書表示，原定今要首播《“總統”鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟陳水扁電話證實，卓榮泰卻下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，“期待阿扁主持《‘總統’鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了”。



據《中時新聞網》報導，鄭麗文今出席“國民黨客家工作會議”會前受訪時，針對此事先是表示“坦白講民進黨的家務事我不是很感興趣！”隨後指出，之前賴清德是最用力的要幫陳水扁免於牢獄之災，結果蔡英文沒有辦法特赦陳水扁，到了賴清德也對陳水扁不聞不問，如今他在外面趴趴走，每天都在挑戰“中華民國”司法權威。



鄭麗文質疑，到底是因為什麼原因？真的是如同陳水扁所說，還是陳水扁想故意將賴清德卓榮泰一軍，“看他們是怎麼樣棄他們祖師爺於不顧？就是挑戰民進黨賴清德、卓榮泰怎麼處理！”



此事引發許多網友議論，有不少網友紛紛到卓榮泰臉書留言表示“你為什麼把阿扁節目收掉？”、“好大的官威”、“如果陳阿扁沒亂說，請問卓榮泰可以去恐嚇阿扁要抓他回去關嗎？他是法官還是神？”。