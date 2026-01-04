馬杜羅被移送到紐約市一個拘留中心

中評社香港1月4日電／美軍在委內瑞拉採取軍事行動，在首都加拉加斯捉拿總統馬杜羅及其妻子。



香港電台報導，載有馬杜羅及其妻子的飛機，當地星期六傍晚降落紐約一個基地。馬杜羅先被帶到美國緝毒局總部，之後移送到布魯克林的拘留中心。



美國司法部長邦迪說，馬杜羅及其妻子被聯邦地區法院起訴，很快在美國法庭接受審判。



外電報導，委內瑞拉最高法院命令副總統羅德里格斯擔任代理總統。 羅德里格斯之前發表電視講話，要求美國立即釋放被“綁架”的馬杜羅夫婦。



