白宮發布視頻：馬杜羅說“新年快樂”

中評社香港1月4日電／白宮社交媒體賬號3日晚發布的一段視頻顯示，委內瑞拉總統馬杜羅在美方人員控制下，向現場人員說“新年快樂”。



據新華社報導，這段12秒長的視頻顯示，馬杜羅穿著深色帽衫和拖鞋，戴著手銬，在多名美國緝毒局人員控制下，緩步走過一條長廊，地毯上印有美國“緝毒局紐約分局”的大寫英文首字母。馬杜羅向現場人員說：“晚安”“新年快樂”。



這是馬杜羅被抓後首次公開發聲。



另據美國媒體報導，馬杜羅當晚被送至紐約布魯克林一處拘留中心。