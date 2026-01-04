新華時評：赤裸裸的霸權行徑

委內瑞拉總統馬杜羅（資料圖片） 中評社香港1月4日電／美軍3日凌晨對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，抓走委內瑞拉總統馬杜羅，並將其強行帶往美國。美國總統特朗普當天公開宣稱，美國將“管理”委內瑞拉，並宣佈美國大型石油企業將進入委內瑞拉，投資數以十億計美元，“維修”石油基礎設施並創造收益。



新華社今天時評說，圖窮匕見，不過如此。如果說美軍在眾目睽睽之下明火執仗地對一個主權國家使用武力並擄走其國家元首是赤裸裸的霸權行徑，那麼美國總統隨後的表態，更是徹底撕下了之前所謂“打擊毒品恐怖主義”的虛偽面具，將資源帝國主義真實面目暴露無遺。正如英國《衛報》所說，美國對委內瑞拉的行動類似伊拉克戰爭，延續了其攫取他國資源的一貫套路。



從所謂“司法正義”轉向“石油生意”，美國這套從“軍事突襲”到“接管政權”再到“資本進駐”的操作，再次向世界展示其完整的現代海盜邏輯：先羅織罪名通過武力摧毀一個主權政府，顛覆其政權，隨即由本國資本長驅直入瓜分其自然資源。美國所作所為，完全無視國際法約束，儼然讓世界重新回到了野蠻掠奪的殖民時代。



面對美方公然踐踏《聯合國憲章》的行徑，國際社會的憤怒正在升級。聯合國秘書長古特雷斯認為，美國對委內瑞拉採取的行動“構成了危險的先例”。巴西總統盧拉直斥這是“將強權凌駕於多邊主義之上”。古巴國家主席迪亞斯-卡內爾指出，這是“針對美洲的國家恐怖主義行徑”。俄羅斯聯邦委員會副主席科薩切夫嚴正聲明，美方的行動毫無實質性依據，是對國際法的公然踐踏……