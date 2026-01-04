【
美國交通部長：加勒比海空域限制措施即將解除
http://www.CRNTT.com
2026-01-04 13:06:10
中評社香港1月4日電／美國交通部長達菲3日在社交媒體上說，加勒比海空域限制措施將於美國東部時間4日零時解除，屆時各航班可恢復正常運營。
新華社報導，達菲還說，各航空公司已收到通知，它們會及時更新航班時刻表。
達菲3日早些時候在社交媒體上表示，美國聯邦航空局3日清晨限制了加勒比海和委內瑞拉的空域，這些限制將在適當時候取消。
美國3日凌晨對委內瑞拉發起大規模軍事行動，突襲委首都加拉加斯並抓走委總統馬杜羅及其夫人。
