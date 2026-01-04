韓國總統李在明抵達北京開始訪華

中評社香港1月4日電／應國家主席習近平邀請，韓國總統李在明1月4日抵達北京，開始對中國進行為期四天的國事訪問。



新華社報導，此訪是李在明總統就任後首次訪華。中國外交部發言人在答記者問時表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，期待在兩國元首戰略引領下，此訪為推動中韓戰略合作夥伴關係進一步向前發展發揮積極作用。