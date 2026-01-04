扁新節目告吹　樊啟明：扁賴關係生變有跡可循

中評社台北1月4日電／陳水扁於鏡新聞新節目原定今日早上10點時首播，不過陳水扁一早卻稱“行政院長”卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠”。資深媒體人樊啟明表示，此事背後反應扁賴關係生變，且有跡可循。



據《中時新聞網》報導，陳水扁今在臉書表示，原定今要首播《“總統”鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟陳水扁電話證實，卓榮泰卻下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。



對此，樊啟明今在臉書表示，陳水扁雖說是卓榮泰施壓，但只要是明眼人都看得出來，背後反映陳水扁、賴清德的關係生變，而且已有跡可循。



樊啟明進一步表示，陳水扁日前讓民進黨“立院”黨團總召柯建銘在節目上暢所欲言，脫口而出大罷免期間“每週都跟賴清德開會”，直接戳破賴“沒介入”的說法，後院放火這筆帳賴清德肯定記著；另外，樊也提及陳水扁挺彭文正，甚至喊出“不惜回籠也要作證”來質疑蔡英文的論文，顯見陳水扁手拿麥克風卻是接連炮口對內，高調展現有能力左右綠營核心人物的話語權，恐也因此讓自己成執政黨高層眼中不穩定亂源。



樊啟明強調，自媒體影響力有限，但當節目搬上電視台，相關風險就必須管控，既然現實考量無法再把陳水扁關回去，“關麥”應該是最小的政治成本。