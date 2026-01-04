柯文哲喊話賴清德：不要把台灣搞到四分五裂

中評社台北1月4日電／被前“行政院政務委員”張景森點名，台灣政治僵局的解決關鍵不在賴清德，而是民眾黨前主席柯文哲一念之間，柯文哲4日重申，台灣政局會紛擾，就是賴清德一念之間，透露民進黨派人放話，要比照搞柯文哲一樣，如法炮製，把民眾黨黨主席黃國昌再搞一遍，柯文哲鄭重反嗆、警告，不可以把司法當政治工具用，再搞黃國昌，他一定焦土政策，喊話賴清德，不要把台灣搞到四分五裂。



據《中時新聞網》報導，柯文哲今被問到針對張景森發表評論，台灣的政治僵局解決，是在柯文哲一念之間，並提到黃國昌就是中二個性和小藍路線，他除重申台灣政局的紛擾就是賴清德一念之間，也說現在怪大彈劾，當時為什麼搞大罷免？去搞人家，人家一定會反撲，有時候是自己搞出來的，如果賴清德上任是採取聯合政府的概念，與在野黨協調，怎麼會搞到今天這樣的局面？



柯文哲也提到軍購案，指民進黨政府要申請1.25兆的特別預算，不能只拿出兩張A4紙，“立法院誰敢蓋章？”，且軍購已經付錢，東西卻沒有來，問題不解決，還不交代，又要拿1.25兆，“立法院誰敢再背書？”，就算民進黨也是答應得很心虛，應該要交代時程、買什麼東西，總要有一個報告出來，兩張紙換1.25兆“不可能”。



柯文哲還表示，不曉得現在民進黨政府是誰在操盤，已經把他關了1年，我可以一笑置之“就算了”，還派人放話，要如法炮製，把黃國昌再搞一遍。



柯文哲態度強硬，明白告訴民進黨政府，你們弄柯文哲“我就算了”，如果再搞黃國昌，他一定焦土政策，不可以把司法當政治工具用“我不同意”，不可以再如法炮製搞黃國昌，再來一遍，我一定焦土政策，還是那句話，賴清德，在你一念之間，不要把台灣搞到四分五裂。