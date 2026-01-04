美國強擄馬杜羅，意欲何為？

中評社北京1月4日電／美國總統特朗普美東時間3日凌晨宣佈，美國大規模襲擊委內瑞拉，抓走委總統馬杜羅並用飛機將他帶離委內瑞拉。美國司法部長隨後宣稱，馬杜羅“很快”將在美國出庭受審。美國此舉意欲何為？對馬杜羅的指控成立嗎？委內瑞拉局勢將如何發展？



突發但不意外



新華社報導，2025年，特朗普授權中央情報局在委“秘密行動”，將提供可導致馬杜羅被捕和定罪線索的賞金提高一倍至5000萬美元；美軍用數月時間，在加勒比海進行30多年來最大規模軍事部署，並以打擊“毒品恐怖主義”的名義在加勒比海和東太平洋擊沉至少30艘船隻，致死逾百人。特朗普政府還連續制裁馬杜羅家人與追隨者，禁止油輪出入委內瑞拉並進行海上攔截。特朗普上月多次表示，“很快”採取地面行動，不排除“戰爭”可能，馬杜羅如繼續強硬將是最後“逞強”……



馬杜羅此前表示，美國在加勒比海地區加強軍事部署的行動“以武力奪取委內瑞拉石油資源為目的”，這一企圖不僅直接危及委內瑞拉石油生產，也使全球能源市場的穩定面臨風險。委內瑞拉全國代表大會（議會）主席羅德里格斯也曾表示，美國所謂“緝毒”行動是政治借口，其真正目的是掠奪委內瑞拉石油資源。



此間多名分析人士都曾指出，從美軍在加勒比海部署兵力規模來看，足以大規模襲擊委地面目標，但遠不足以“入侵”、“佔領”委內瑞拉或對委進行全面軍事干預。不少專家預判，白宮的武力展示、重金懸賞、經濟施壓等手段，主要目的是促使與馬杜羅關係密切的委精英階層“離心”，“採取行動推翻這位長期執政的左翼領導人”。

