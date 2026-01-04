新研究發現大氣中富含碳分子的奇特系外行星

PSR J2322-2650b 中評社北京1月4日電／煤煙般的厚重雲層，包裹著鑽石核心，一顆性質奇特的行星對現有天文學理論提出了新的挑戰。一個國際團隊利用美國詹姆斯·韋布空間望遠鏡，發現一顆太陽系外行星的大氣裡富含碳分子。目前還無法解釋它是怎樣形成的。



新華社報導，這顆行星編號為PSR J2322-2650b，圍繞一顆脈衝星旋轉，公轉周期僅約7.8小時。美國芝加哥大學等機構研究人員利用韋布空間望遠鏡對其進行了詳細研究，近期在美國《天體物理學雜誌通訊》上發表了分析結論。



研究人員說，這顆行星質量與木星差不多，密度比木星略大，吹著強勁的西風。在脈衝星強大引力的拉扯下，該行星不是球形，而是類似于橄欖的橢球形。它在形態上很像太陽系外行星中常見的熱木星，即與木星相似的氣態巨行星，但離母星非常近，公轉周期極短、表面熾熱。



與其他熱木星不同的是，光譜分析表明這顆行星大氣主要成分是氦和碳，而氧、氮相對較少，氫元素含量非常低。其中碳元素主要以碳分子的形式存在，而不是二氧化碳、碳氫化合物等。由於內部的巨大壓力，其核心處的碳分子可能會形成鑽石。



研究人員探討了該行星及其母星是否可以歸類為罕見的“黑寡婦”脈衝星系統。在這類系統中，脈衝星不斷吞噬伴星物質，就像“黑寡婦”蜘蛛吞食雄蛛。然而，該行星與以往發現的“黑寡婦”脈衝星伴星都非常不同，是唯一在質量、密度、表面溫度上都符合熱木星特徵的脈衝星伴星。



以往理論認為，“黑寡婦”脈衝星的伴星原本也是恆星，其表層物質不斷被脈衝星撕扯、吞噬，像剝洋蔥一樣不斷縮小、露出內核。新分析顯示，這種機制無法解釋PSR J2322-2650b大氣的獨特化學構成。