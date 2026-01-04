陳茂波：香港把握好勢頭　金融創科推進經濟

中評社香港1月4日電／香港財政司司長陳茂波表示，憑藉金融和創科的聯動發展，香港的優勢可以說是更加突顯在這個科技定義競爭力的年代，香港會把握好這勢頭，乘勢而上，建立更蓬勃的創科和產業生態，推動經濟高質量發展。



香港電台報導，陳茂波在網誌表示，踏入2026年，恒生指數在首個交易日表現強勁，上升超過700點，升幅達2.8%，是自2013年以來表現最好的開局。在首日的交投中，主力帶動大市上升是創科企業，恒生科企指數升4%，多隻人工智能相關股份繼續受投資者熱捧。今年開市首日的第一股是港股的GPU （圖像處理器），被喻為“國產GPU四小龍”之一，是一家本港首批引進的重點企業上市集資。



他說，去年《財政預算案》提出的“科企專線”等舉措，加快了港股市場結構向新質生產力方向優化，並滿足海內外投資者對配置前沿科技領域的需求。截至去年底，共有超過400家新經濟公司在港上市，它們雖然只佔上市公司數目約15%，但不論是市值和成交額都佔大市約30%，預料今年申請上市的企業中，前沿科企陸續有來，鼓勵這些企業落戶本港，在這裡設立科研中心，並把成果轉化以及設立先進製造設施，充分利用香港基礎研究和國際科研人才匯聚的優勢，強強聯手、提速發展。



陳茂波提到，剛上市的GPU企業，過去兩年多，跟本港的AI企業及科研機構展開合作，共同研發創新方案。至於早前開園、位於落馬洲河套地區的港深創新及科技園，是香港與粵港澳大灣區兄弟城市在創科上“強強聯手”的重點之一。園區內第一批首三座大樓已落成，其中兩座濕實驗室出租率近八成，超過60間來自海內外及本地企業和機構陸續進駐，以產業類型計，約一半企業屬人工智能及數據科學，約四成屬生命健康科技。