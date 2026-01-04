五千萬美元懸賞金奏效　線人助CIA逮馬杜羅

中評社香港1月4日電／美國籌劃數月的“絕對決心行動”迅速精準地捕捉委內瑞拉總統馬杜羅。根據多名聽取過此次行動簡報的人士透露，美國中央情報局在委內瑞拉政府內安插的一名線人，在美國特種作戰部隊逮捕馬杜羅之前的數天乃至行動當下，持續監控其行蹤。



綜合《紐約時報》、有線電視新聞網（CNN）報導，這些人士表示，美國情報機構提供了促成馬杜羅被捕的關鍵情報。中情局（CIA）除了透過委內瑞拉線人取得資訊外，還動用一支匿蹤無人機編隊，在委內瑞拉上空進行幾乎不間斷的監控，以追蹤馬杜羅的位置與動向。



據《中時新聞網》援引報導，一名熟悉CIA行動的人士指出，自去年8月起，CIA便派遣一組人員秘密進入委內瑞拉，在當地展開地下行動。這些人員蒐集有關馬杜羅的生活模式及行程的情報。目前還不清楚CIA如何策反這名向美方通報馬杜羅下落的委內瑞拉線人。但多名前官員表示，美國政府懸賞5000萬美元換取有助於逮捕馬杜羅的資訊，顯然幫了CIA一把。



在去年任命聽證會上，CIA局長雷特克夫承諾，將領導一個更具進取性的CIA，願意執行祕密行動，不僅蒐集情報，也推進美國政策。特朗普總統於去年秋天授權CIA採取更強勢行動，於11月批准針對委內瑞拉一系列行動的規劃與準備。



去年12月底CIA動用一架武裝無人機，對一處碼頭髮動空襲。美國官員認為，該碼頭被委內瑞拉幫派用來將毒品裝船外運。一名聽取過馬杜羅被捕簡報的人士表示，這次行動是CIA與美軍之間深度合作的成果，歷經“數月縝密規劃”，CIA與特種作戰分析人員在行動規劃初期，就已精準掌握馬杜羅的行蹤。