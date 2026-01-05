北京來論：台灣經濟繁榮幻象下的深層困局

中評社北京1月5日電（作者 周星）最近，CNN 的評論文章撕開了台灣經濟表面繁榮的面紗，揭示了利益高度集中所導致的分配失衡以及底層民眾貧困等問題。事實上，這種不均衡現象僅僅是冰山一角。當前台灣經濟正面臨多重結構性挑戰，而在兩岸經貿往來趨緩的背景下，這些困境的根源已顯而易見，主要源自美國的戰略綁架，以及台灣當局自身的政策失誤。2025年或許將成為一個關鍵轉折點：AI熱潮雖然使台灣經濟表面上更顯繁榮，卻也使其徹底喪失自主性，並導致難以挽回的韌性流失。



“美國優先”重創台灣經濟



長期以來，全球經濟一直受到“看不見的手”與比較優勢原理的調節，各國或地區專注於最具效率的生產或服務領域，通過消除貿易壁壘實現全球資源的最優配置。台灣作為一個重要的製造業基地，長期以來與美國是低成本代工與市場的典型分工。然而，2025 年以來美國的一系列政策操作，實質上是通過霸權手段強制重構全球利益分配格局。台灣，自以為是美國的“盟友”，卻成為其經濟霸淩的目標，遭遇重創。



關稅霸權：強制重構貿易平衡



貿易本應是各國基於禀賦分工，通過自由交換實現共贏。但美國以“貿易平衡”為借口，對台灣加征“對等關稅”。這種行為既無視台灣作為美國重要貿易夥伴的互補性，更背離基本的禀賦分工和自由市場準則。美國通過行政強制手段扭曲貿易秩序，給台灣經濟帶來極大的破壞。在“美國優先”原則下，關稅完全以美國產業需求為標準，因此美國對自身依賴的半導體產業暫時豁免關稅，但對鋼鐵、汽車零件等傳統產業加征高額關稅。台灣自以為是美國的“盟友”，但其經濟利益根本不受重視。為實現“美國優先”，台灣不得不調整對美出口順差，承擔貿易調整成本。台灣民眾面臨能源和農產品進口成本上升的壓力，而企業則陷入“出口承壓 + 產能外移”的雙重困境。

