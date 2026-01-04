原中化集團副總經理馮志斌被開除黨籍

中評社北京1月4日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對原中國中化集團有限公司黨組成員、副總經理馮志斌嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，馮志斌喪失理想信念，背棄初心使命，私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並閱看；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和打高爾夫球等活動安排；違背組織原則，在職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品，違規擁有非上市公司股份；將公權力作為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、股權收購等方面謀利，並非法收受巨額財物，且離職後仍利用原職務上的影響收錢斂財；徇私舞弊，濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失。



馮志斌嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄、國有公司人員濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予馮志斌開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。