抓馬杜羅只是前菜？專家解析特朗普下一步盤算

中評社台北1月4日電／美國總統特朗普再度以強硬行動震撼國際政壇。針對美軍近期突襲委內瑞拉、並將總統馬杜羅押往紐約一事，台灣“中華經濟研究院”院長連賢明今（4）日分析指出，這正是特朗普一貫“不怕爭議、不怕衝突”的行事風格，也意味美國正重新宣示門羅主義。



據《中時新聞網》報導，美軍近期對委內瑞拉展開突襲行動，並將總統馬杜羅押往紐約，引發國際高度關注。連賢明說道，“川老大風格是不怕爭議，也不怕衝突，畢竟幾乎所有政治人物會遭遇的法律指控 (召妓，侵占，斂財，聚眾騷擾，危害民主)，特朗普都已經有了。”



他直言，與其說特朗普是TACO，不如說特朗普很會觀察政治風向，一有變化就調整，一點都不擔心面子。



連賢明分析，和幾任的共和黨總統不一樣的是，特朗普不希望國際介入變成國內經濟負擔，所以偏好“手術式軍事攻擊”，但這次攻擊能成功也因為馬杜羅的國內支持率超低，委國民眾不會群起反彈，應該不太可能相同手法擴及其他美洲國家。



但他也認為，特朗普宣告門羅主義復活，對於那些在美洲的反美國家，以及過去介入美洲政治這些大國，會有不少警惕。



連賢明也指出，比較有趣的是，門羅主義是針對西半球，但特朗普是否容忍東半球，特別是亞洲，和其他國家分享權力? 這應該可以觀察。



