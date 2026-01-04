澤連斯基近期人事調整所為何來？

中評社北京1月4日電／烏克蘭總統澤連斯基2日任命時任烏國防部情報總局局長布達諾夫為烏總統辦公室主任，並宣佈對烏國防部多個關鍵崗位的人事安排進行調整。烏媒體和分析人士認為這將對俄烏衝突走向、和平談判及烏國內選舉產生多重影響。



緣何調整？



新華社報導，除新任命總統辦公室主任外，澤連斯基2日晚在視頻講話中說，他決定對烏國防部工作模式作出調整，第一副總理費奧多羅夫將接替什梅加爾出任國防部長，並表示接下來他還將宣佈更多人事任免決定。3日，澤連斯基宣佈什梅加爾將出任第一副總理並兼任能源部長。



過去一年，多方圍繞俄烏停火、“和平計劃”進行了多輪會談，但在領土等多個關鍵問題上始終難以達成共識。澤連斯基近日強調烏克蘭不接受“軟弱的和平協議”，不接受“烏克蘭的終結”。一些烏克蘭媒體認為，美國主導的“和平計劃”面臨破產前景，包括布達諾夫等一系列關鍵人事任命反映了當前烏當局對談判和衝突前景的“擔憂”。



輿論認為，國家安全、加強國防能力以及增強與美歐談判溝通能力，是當前澤連斯基團隊的優先事項。烏總統辦公室主任是烏總統處理外交事務的“左膀右臂”。據烏媒和烏總統網站報導，自去年秋季以來，布達諾夫開始頻繁參與烏談判工作，尤其是與美方的談判溝通工作。



烏政治專家費先科認為，澤連斯基需要利用布達諾夫在維護烏方利益與維持美歐援助中尋求“平衡”。

