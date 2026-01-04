修改兩岸人民關係條例？國台辦：高度關注

國務院台辦發言人陳斌華 中評社北京1月4日電／針對部分民進黨籍民意代表提案修改“兩岸人民關係條例”，國務院台辦發言人陳斌華4日答記者問表示，我們高度關注有關動向。該提案罔顧台灣社會主流民意和台灣同胞平安福祉，公然挑戰台灣是中國一部分的歷史和法理事實，妄圖改變世界上衹有一個中國、大陸和台灣同屬一個中國的台海現狀，赤裸裸推動“法理台獨”，蓄意升高兩岸緊張局勢，破壞台海及地區和平穩定，用心險惡、性質惡劣，充分說明賴清德當局和民進黨是不折不扣的“和平破壞者”“危機製造者”“戰爭煽動者”。



有記者問：據台灣媒體報導，部分民進黨籍民意代表提案修改台灣地區現行“兩岸人民關係條例”，用“台灣與中華人民共和國”定位兩岸關係，並刪除原條文中“國家統一前”字眼。對此有何評論？陳斌華答問時作上述表示。



陳斌華指出，“台獨”意味著戰爭，是死路、是絕路。我們有充分信心和足夠能力粉碎任何形式的“法理台獨”圖謀，決不允許“台獨”分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去！



陳斌華表示，歷史已經並將繼續證明，搞“台獨”分裂絕沒有好下場，只會一敗塗地。如果“台獨”分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，我們必將依據《反分裂國家法》，採取斷然措施，予以迎頭痛擊。希望廣大台灣同胞認清“台獨”邪惡本質和嚴重危害，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對“台獨”分裂活動，同我們一道維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園。