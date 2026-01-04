法媒社論：美國掠奪性帝國主義回歸

中評社北京1月4日電／新華社報導，法國《世界報》4日發表題為《美國掠奪性帝國主義回歸》的社論，譴責美國罔顧他國主權和國際法打擊委內瑞拉。文章摘要如下：



不到一年前，特朗普重返美國白宮之際，提出要將墨西哥灣更名為“美國灣”。當時人們對此加以嘲笑，如今看來這種嘲笑是“錯誤”的。美國對委內瑞拉發動襲擊並擄走馬杜羅，表明華盛頓如今自認為在其所謂“後院”中有權為所欲為。



在這次以所謂“毒品恐怖主義”指控為由的行動中，美國讓整個美洲大陸在歷史上倒退了一百多年。在事件發生數小時後舉行的新聞發佈會上，特朗普令人尷尬地反覆提及委內瑞拉的石油資源，這表明新式的美國帝國主義和過往一樣具有掠奪性。



任何人都無法對這種通過武力實現的驅逐感到滿意。首當其衝的是委內瑞拉人民，他們被告知，華盛頓打算在不問他們意見的情況下無限期地接管委內瑞拉國內事務。委內瑞拉人民的意願、國家主權等，被置於美國利益之後。



法律也淪為美國此次行動的犧牲品。被踐踏的不僅是本應防止世界滑向“叢林法則”的國際法，還有美國本國憲法關於唯有國會有權宣戰的規定。哪怕是2003年美國在沒有聯合國授權的情況下入侵伊拉克，布什政府也是先獲得了美國國會的授權。



人們需要極其強大的“樂觀主義”，才能相信一個被帝國主義意識形態和掠奪心態嚴重蒙蔽的美國政府，已為委內瑞拉的未來做好準備。只願看到“美國之錘”所謂“功效”卻忽視其危險的那些人，在有朝一日自身利益被以同樣方式碾碎時，將追悔莫及。