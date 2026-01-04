美國為何長期覬覦委內瑞拉石油？

中評社北京1月4日電／當地時間3日，美國總統特朗普公開宣稱，美國將“管理”委內瑞拉，並宣布美國大型石油企業將進入委內瑞拉，投資數以十億計美元，“維修”石油基礎設施並創造收益。



央視新聞報導，近期，美國一直以所謂“緝毒”為由，不斷在委內瑞拉附近加勒比海域加強軍力部署。此前，特朗普稱，美軍在委內瑞拉附近海域扣押了一艘油輪。特朗普還下令對所有進出委內瑞拉的受美國制裁油輪實施“全面徹底的封鎖”。



從最初號稱打擊所謂毒品犯罪，到封鎖進出委內瑞拉的油輪，再到對委內瑞拉直接實施軍事打擊，美國一系列行動不斷升級，矛頭指向委內瑞拉石油產業。美國自身是產油國，為何還長期覬覦委內瑞拉的石油？



委內瑞拉“重質原油”對美國具有互補性



目前，委內瑞拉已探明石油儲量3000億桶，約占全球已探明儲量的17%，居世界首位。而美國已探明石油儲量為810億桶，長期以來仍需進口石油，尤其是委內瑞拉石油。



委內瑞拉石油產業專家指出，美國主要生產輕質原油，這類原油主要用於製造汽油，其他用途有限，而委內瑞拉擁有美國產量不足的“重質原油”，在美國市場具有極強的互補性。



重質原油與輕質原油不同，提煉會產生凝析氣，且衍生產品種類比輕質原油更豐富，可滿足全球對這類衍生產品的需求。



美國大部分煉油廠是按加工委內瑞拉石油的標準建設的，因此使用委內瑞拉原油而非本土原油，生產效率更高。專家指出，美國的目的既是地緣政治層面的控制，也是經濟層面上對拉美地區原材料的掌控。



馬杜羅政府主張觸動美國利益



馬杜羅政府主張加強能源國有化，反對外部干預和施壓，持反美立場。在此背景下，美國難以直接掌控委內瑞拉油田，也無法主導產量和出口方向，更難將委內瑞拉石油納入自身可控的能源儲備庫。因此，美國長期拒絕承認馬杜羅政府的合法性，並嘗試扶持委反對派上台。