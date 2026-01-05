快評：法理“台獨”玩火　註定引火焚身

中評社快評/在大陸大規模環台軍演的硝煙尚未散盡之際，民進黨“立委”林宜瑾卻拋出所謂“台灣與中華人民共和國人民關係條例”修正案，妄圖以法律形式確立“兩國論”。此舉絕非偶然的政治試探，而是在台海火藥桶上點燃引信的玩火之舉，危險性可想而知。



這份提案的實質是赤裸裸的法理“台獨”冒險。將兩岸關係偷換為“國與國”關係，刪除“國家統一前”的表述，無異於在法理上切割兩岸血脈聯繫。這種對一個中國原則的悍然挑戰，絕非民進黨輕描淡寫的“內部討論”。歷史早已證明，任何形式的分裂行徑都只會招致強力反擊。



同樣令人憂心的是，部分藍白陣營人士“不擋”“等著看”的心態，表面是“讓民進黨承擔代價”，實則是將台灣整體利益置於險境的重大失職。在野黨手握否決權如果放棄運用，幻想以此揭露“台獨”虛妄，無異於在懸崖邊與危險共舞。當政治算計壓倒了守護和平的責任，無異於為“台獨”冒險敞開大門。



這場危險的“膽小鬼遊戲”，背後是民進黨精密的選舉操弄。借“抗中”修法鞏固基本盤、綁架在野黨、轉移防務預算壓力，每一步都充滿政治算計。



法理“台獨”從來不是通向尊嚴的階梯，而是引爆戰火的引信。當政客們沉迷於危險的邊緣試探，真正被押上賭桌的，是台灣的和平與未來，值得高度警惕。

