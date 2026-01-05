【
美國法院：馬杜羅將於5日在紐約出庭
http://www.CRNTT.com
2026-01-05 09:28:33
馬杜羅（資料圖片）
中評社香港1月5日電／美國紐約南區聯邦地區法院網站4日發布的通知說，被美國強行控制的委內瑞拉總統馬杜羅將於美國東部時間5日12時（北京時間6日1時）出庭，庭審由法官阿爾文·赫勒斯坦主持。
新華社報導，美國司法部長邦迪3日通過社交媒體發布消息說，馬杜羅及其夫人已被美國紐約南區聯邦地區法院起訴。邦迪沒有使用馬杜羅的委內瑞拉總統頭銜，並聲稱馬杜羅被指控犯有“毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、持有機槍及破壞性裝置罪，以及針對美國的持有機槍及破壞性裝置陰謀罪”。
