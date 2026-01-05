美國務卿：續打擊“販毒船”並扣押受制裁船隻

中評社香港1月5日電／美國國務卿魯比奧4日在接受美國媒體採訪時表示，美國將繼續打擊“涉嫌販毒”船隻並扣押受制裁的船隻，以向委內瑞拉當局施壓。



魯比奧在接受美國全國廣播公司採訪時稱，美國是在“與販毒組織作戰，而不是與委內瑞拉作戰”，美將繼續扣押受制裁的船隻，直到“我們的問題得到解決”。



在接受哥倫比亞廣播公司採訪時，魯比奧強調，美國將維持在委內瑞拉附近海域的兵力部署，繼續對委內瑞拉實施“隔離”，“這讓我們能夠對接下來發生的事情施加巨大影響力”。



新華社援引報導，魯比奧還稱，如果委內瑞拉現領導人做出“正確的決定”，美國準備與他們合作，但“會根據他們的所作所為來評判”。



美軍3日凌晨對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，強行控制委總統馬杜羅夫婦並將他們移送至美國。美國總統特朗普當天宣稱，美國將“管理”委內瑞拉直至實現所謂“安全”過渡，並宣佈美國大型石油企業將進入委內瑞拉投資。



數月來，美國以“緝毒”為由，在委內瑞拉附近加勒比海域進行大規模軍事部署，並於2025年11月發起“南方之矛”軍事行動，對委施壓。自2025年9月初以來，美軍在加勒比海和東太平洋對美方指稱的“販毒船”進行多次打擊，迄今已導致逾百人死亡。然而，美國政府並未披露任何可以證明其攻擊目標涉毒的證據。12月，特朗普下令對所有進出委內瑞拉的受美國制裁油輪實施“全面徹底的封鎖”，美方還在委附近海域扣押了兩艘油輪。