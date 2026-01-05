丹麥首相：美國無權吞併格陵蘭島

丹麥自治領地格陵蘭島首府努克景色。（新華社） 中評社香港1月5日電／丹麥首相弗雷澤裡克森4日表示，美國無權吞併格陵蘭島，並要求美方停止威脅丹麥和格陵蘭人民。



新華社報導，弗雷澤裡克森在一份書面聲明中說：“我必須向美國直言：談論美國需要接管格陵蘭島完全沒有道理。美國無權吞併丹麥王國的任何一部分。”



她表示，丹麥與美國之間現有的防務協議已賦予美方進入格陵蘭島的廣泛權限。她呼籲美國停止對“他國和人民”以及“一個歷史上的親密盟友”發出威脅，並再次強調格陵蘭島不容出售。



美國總統特朗普4日在接受美國《大西洋》月刊電話採訪時稱，委內瑞拉可能不會是美國干預的最後一個國家，並稱“我們絕對需要格陵蘭島”。



2025年12月，特朗普宣佈任命路易斯安那州州長傑夫·蘭德里為美國格陵蘭島特使，強調格陵蘭島對美國國家安全的重要性。蘭德里則表示，會讓格陵蘭島成為“美國的一部分”。此舉引發歐盟、挪威、丹麥和格陵蘭島方面的批評。



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島有一個軍事基地。特朗普去年上任以來多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。