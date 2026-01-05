美歐日金融恐進震盪之年

中評社香港1月5日電／美國入侵委內瑞拉，地緣政治不穩恐進一步引發美元資產資金出逃，加上美歐日貨幣政策走向分化及債務風險高懸，將掀起更大市場波動。更重要的是，持續抽高的發債成本對美國經濟造成傷害，企業難以長期支撐，終必刺破近年瘋漲的股市泡沫。2026年對美歐日金融市場而言，恐怕是震盪之年。



大公報報導，人工智能（AI）投資熱潮帶動下，2025年全球股市有不俗表現，MSCI環球股市指數上升約21%。儘管美股跑輸全球股市，其中以科技股為主納斯達克指數在2026年首個交易日高開低收，倒跌6點收市，屬不祥之兆，預期新一年美股有大震盪。不過，標普500指數在去年上升17%，仍然產生巨額股市財富增值，暫時勉強支撐消費、實體經濟，一定程度抵銷特朗普加徵關稅的衝擊。由於2025年全球股市向好，世界經濟景況得以勉強保持平穩。



市場暗流洶湧 環球經濟挑戰大



可是，踏入2026年，美國又再攪局，入侵委內瑞拉，擄走總統馬杜羅及其夫人，地緣政治局勢緊張，預期避險資金加速從美元資產出逃。事實上，全球金融、經濟不穩定、不確定因素不斷增加，持續受美國貿易保護主義、地緣政治風險，以及主要經濟體利率走向的不明朗等因素影響，估計難有重大突破，維持約3%的低速增長。若然美歐日出現不可預期的金融黑天鵝事件，環球經濟面臨較大挑戰。其實，美歐日金融市場當前暗流洶湧，對全球金融、經濟穩定性構成巨大威脅。美國2025年第三季經濟增長達4.3%，為兩年來最快增速，遠高於市場預期，但不少分析認為美國經濟只屬表面風光。



憂美通脹失控 股市泡沫爆破



在股市財富大增下，美國收入最高20%家庭消費支出強勁，是整體消費增長主要動力來源。至於收入最低60%家庭，則憂心就業、關稅推高物價而縮減消費。因此，儘管當前美國整體保持消費增長，但同時有報告指消費信心指數連續五個月下跌、追平2008金融海嘯的連跌紀錄，可知道大部分美國居民消費情緒低落。換言之，美國私人消費、實體經濟極其分化，陷入所謂“K形經濟”局面，無可避免削弱貨幣政策效用。



其實，如果美國聯儲局繼續減息、推升股市，製造虛假經濟繁榮，最終只會種下通脹失控，股市及資產泡沫爆破的禍根，難逃陷入金融危機厄運，繼而亦會拖垮美國經濟。美國約翰霍普金斯大學經濟學教授、諾貝爾獎得主史蒂夫·漢克（Steve Hanke）警告，2026年美國金融市場及經濟有兩大隱憂，一是美股可能崩盤，二是美國通脹失控上升，相信這不是危言聳聽，危機實實在在就在眼前。



日續加息 美歐債開年收黑盤



此外，美歐日貨幣政策走向呈現分化，日本為了遏抑通脹、支撐日圓匯價，今年繼續加息的機會高，令日本國債市場遭猛烈拋售，30年期國債息創出紀錄新高，達3.45厘，歐央行則考慮到通脹返回目標水平附近而可能暫停減息，拖累歐債價格受壓，但美聯儲在特朗普壓力下勢將繼續減息，利率因素不利美元資產價格走勢，特別是全球去美元化，加劇美債不穩，長期國債沽壓重重，債息高企不下。



在2026年首個交易日，30年期美國國債價格下跌，債息升上4.88厘，為去年9月以來最高，歐洲主權債也受拖累，開年收黑盤，其中意大利30年期國債息高見4.48厘，為去年10月以來最高，早前德國增加國防及基建財政開支惹市場疑慮，德國30年期國債息見3.498厘的14年高位，而法國政經亂局持續，法國10年期國債息升上2011年高位的3.6厘。換言之，目前美歐日債可說一同處於風聲鶴唳市況之中。



美國企業發債融資成本昂貴，難以長期支撐，更遇上歐洲、日本主權債遭遇拋售，美歐日相互拖累之下，隨時掀起金融巨震。今年可能是美歐日金融市場高危之年，貨幣政策分化影響市場流動性，資金流動隨時急速轉向，股匯債市場波動性無可避免進一步升級。