彭博：政經局勢驟變　金價壓力位4400美元

中評社香港1月5日電／大公報報導，據彭博環球創富學院創辦人＠ppgpahk分析，近期金價劇烈波動的核心在於地緣風險急升及市場對政策穩定性的重新定價。俄烏衝突在去年底再度升級，使避險資金在短時間內集中湧入貴金屬市場。同時，美烏高層頻繁互動，和平方案雖被形容為“非常接近”，但在領土與安全保障問題上仍未達成關鍵共識，反而加深市場對衝突長期化的擔憂。



另一方面，美國內部政治風險亦明顯升溫，特朗普針對美國聯儲局主席鮑威爾的激烈言論，以及對伊朗、委內瑞拉等議題的強硬表態，令市場對美國政策連續性與制度穩定性的疑慮升高。在避險情緒快速堆積後，芝商所連續上調貴金屬保證金，成為觸發金價急跌的重要技術與資金面因素，使高槓桿多頭被迫減倉，放大了回調幅度。本月3日，美國總統特朗普宣布，美軍成功對委內瑞拉實施打擊，抓獲委總統馬杜羅及其夫人，並將兩人帶至美國。



黃金呈“加速─失速”結構



技術面上，黃金在快速衝高後出現典型的“加速─失速”結構，日線自歷史高位形成長陰回落，並伴隨成交與保證金調整，顯示短期趨勢已進入修正期。目前日線結構呈現震盪下行節奏，均線組合開始出現拐頭，MACD已形成死亡交叉並向零軸下方延伸，短線壓力仍在釋放之中。4400美元已由支撐轉為重要壓力區，未能有效收復前，多頭難以重掌節奏；下方則需關注4300美元整數關口，一旦失守，恐進一步回測4250甚至4200美元區域。



短線金價大概率維持在4300至4400美元區間內反覆整理，以修復過度累積的多頭部位；中期走向則仍取決於地緣局勢是否再度惡化，以及美國政策與貨幣方向能否重新給出清晰指引。在趨勢重新明朗之前，黃金更可能以高位震盪與節奏修正為主，而非重演此前的單邊急漲行情。