鮑威爾任期5月結束　幣策變化受關注

中評社香港1月5日電／大公報報導，據獨立外匯分析員徐惠芳分析，美國12月製造業PMI終值報51.8，與預期及前值一樣。根據標準普爾全球採購經理人指數（PMI）調查結果，美國製造業活動在12月略微降溫，新訂單放緩。12月的製造業PMI仍處於擴張區間，而就業增長加速至自8月以來的最快速度，價格壓力減輕，反映增長的背景雖然複雜但整體穩定。



華爾街策略師對2026年美國股市保持普遍樂觀，CNBC最新的策略師調查預期，標準普爾500指數的平均目標為7629點，暗示今年有兩位數的上漲空間。



美國聯儲局主席鮑威爾未透露在5月任期結束後，是否會繼續留在美聯儲董事會，這引發了關於美聯儲未來權力平衡的辯論。如果鮑威爾完全辭職，總統特朗普將對美聯儲公開市場委員會（FOMC）中的大多數成員產生影響，可能重塑貨幣政策方向。大多數觀察人士預計鮑威爾將離職，並挑起美聯儲政治化的擔憂。



美利率本月料維持不變



CME美聯儲監察工具顯示，市場預期1月28日美聯儲維持利率3.5至3.75厘不變的機會達83.4%。美匯指數上周五收於98.43水平，趨勢整固往下，上方阻力98.85、99.40、99.90水平。



上周五，現貨金一度升2.13%至每盎司4402.62美元，收報4332.17美元仍漲0.49%，金價下方支持每盎司4300、4270、4200美元。



供應過剩憂慮抵銷地緣政治風險，上周五紐約期油挫0.17%每桶收報57.32美元；布蘭特期油跌0.16%收報60.75。紐約期油上方阻力59.80、61.60、63.80美元。