高鐵覆蓋逾80%城市　香港段載客量破億

中評社香港1月5日電／香港文匯報報導，香港鐵路公司4日公布，其營運的高鐵香港段憑借接通全國網絡以及舒適便捷的服務，已成為內地與香港跨境旅客出行首選，去年載客量再創新高，超過3，000萬人次，按年增長近17%，剛過去聖誕假期的周六（2025年12月27日），高鐵西九龍站錄得近14萬搭乘人次，刷新單日乘客人次紀錄，而高鐵香港段自2018年9月開通至今，累計乘客量近日已突破一億人次。2026年內地高鐵建設將以出疆入藏、沿邊沿海沿江通道為重點，未來港人搭乘高鐵暢遊新疆、西藏將更便利。



為慶祝高鐵香港段乘客量破億這一重要里程碑並答謝乘客的支持，港鐵昨日在香港西九龍站向旅客派發紀念品，分享這份喜悅。港鐵公司行政總裁楊美珍表示，高鐵深受乘客歡迎，已接待超過一億乘客。自通車以來，公司積極與內地鐵路單位及兩地政府緊密協作，增加站點、提升服務，“除了滿足香港與內地短、中、長途商務及其他往來的殷切需求外，亦樂見旅遊業界打開了高鐵旅遊的新機遇。港鐵會繼續與相關單位緊密協調，提升出行體驗、擴展網絡，推動融合發揮優勢。”



西九龍站可直達全國96站點



高鐵通車以來先後開通廣州東、成都東、張家界西及西安北等新線路，由高鐵西九龍站出發可直達全國96個站點，較初期的44個多逾一倍；每日最少有208班班次通行。目前，高鐵乘客多為短途，約佔整體八成，而香港市民佔整體客運人次，由通車初期約三成陸續增加至約四成半，其餘為內地及海外旅客，反映高鐵促進了兩地人員的互動與交流。



目前，香港到北京、上海8小時直達，3小時即可從香港到長沙吃臭豆腐喝“茶顏悅色”，7個半小時就可以到達“四季如春”的昆明，進而到瀘沽湖探尋女兒國的奧秘，再到“天府之國”成都、霧都重慶、福建遊玩和吃美食……“十四五”期間，全國鐵路營業里程由14.63萬公里增至16.5萬公里、增長12.8%，高鐵由3.79萬公里增至5.04萬公里、增長32.98%，中國建成世界規模最大、先進發達的高速鐵路網；全路杜絕了造成旅客死亡的責任行車事故，鐵路安全進入歷史上比較穩定的時期。香港遊客如於中途轉乘其他高鐵列車，亦可沿國家高鐵網絡前往更多目的地。

