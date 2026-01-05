佘詩曼四封視后黃宗澤首稱帝　曾志偉轉職

佘詩曼打破自身紀錄，第四度登上后座。 香港文匯報 中評社香港1月5日電／香港文匯報報導，TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚假澳門上葡京綜合度假村舉行，全晚最受注目的大獎“最佳女主角”本屬《新聞女王2》的佘詩曼、《巨塔之后》的宣萱之爭，不過后者事先張揚不會到澳門出席頒獎禮，令視后之爭毫無懸念，最終佘詩曼亦順理成章四封視后；“最佳男主角”由黃宗澤憑《新聞女王2》首次奪得，《新聞女王2》囊括9獎成大贏家。TVB昨晚感謝曾志偉的卓越貢獻，向他頒發“萬千光輝榮譽傳奇大獎”，並宣布委任其出任新成立諮詢委員會召集人，持續推動節目創新與策略合作。



TVB總經理（節目內容營運）曾志偉近日屢傳離任，昨晚TVB終宣布曾志偉將於2026年1月21日起由現任總經理（節目內容營運）一職轉任新成立、專責就新節目內容及策略方向向董事局提供建議的諮詢委員會召集人，曾志偉將憑藉深厚的行業經驗與對內容創作的獨到洞察，就新技術應用及跨界策略合作提供策略性建議，持續推動TVB內容生態發展。而《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚壓軸頒發“萬千光輝榮譽傳奇獎”予曾志偉，由好友譚詠麟向他頒獎。



佘詩曼憑《新聞女王2》中“文慧心”一角再度奪得視后，打破自身紀錄，第四度登上后座。佘詩曼在台上接過獎座時難掩激動，眼泛淚光表示：“我已經成為咗呢個角色（Man姐），我想同Man姐講：‘我鍾意你文慧心’”。她亦感激媽媽堅強、樂觀去面對她的情況，多謝弟弟照顧媽媽，讓她任性去追尋夢想。最后，她以哲理性的話語作結：“歷史係人類創造出來嘅，所以台下每一位只要努力都可以再創歷史。”



黃宗澤領“最佳男主角”獎時哭著表示，以為拿了“大灣區視帝”后不能再上台，因而未能感謝TVB主席許濤。他自言幸運，出道以來得到不少前輩照顧，雖是“百厭星”，卻深受樂易玲與曾勵珍的教導。他同時感謝鍾澍佳及邵氏同事的支持，最后特別感謝“三嫂”戚美珍經常煲湯給他。



佘詩曼盼港劇繼續發揚光大



“大灣區最喜愛TVB男、女主角”也分別由《新聞女王2》的黃宗澤及佘詩曼奪得。黃宗澤首先多謝樂易玲多年來一直當他如兒子般疼錫，還有感謝TVB：“TVB係我長大嘅地方，冇TVB就冇我黃宗澤，多謝SNK團隊，多謝我阿媽，唔係佢使咁多錢，我都唔使咁辛苦拍戲！”



佘詩曼衷心多謝支持《新聞女王》的粉絲，讓她可重遇Man姐的角色，又表示：“好開心，我希望港劇喺唔同嘅地域、地方，可以繼續發揚光大，可以繼續散發我哋香港劇集嘅精神，為香港爭光。”

