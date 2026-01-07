社評：美強抓馬杜羅 民主外衣下野心藏不住

中評社香港1月8日電 (評論員 陳倩羚)1月3日凌晨，美國突襲委內瑞拉，以毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、持有機槍及破壞性裝置罪等多項罪名逮捕總統馬杜羅及其夫人，並將其送往紐約受審。儘管委內瑞拉及美國境內都有不少民眾示威，抗議美國政府非法發動軍事襲擊、抓拿一國總統，斥責其行徑違反國際法與顛覆他國政權；但同一時間，委內瑞拉也有很多民眾上街歡呼，集體慶祝馬杜羅的下台，期許在所謂的“獨裁者”倒台後國家將重獲新生。不過，馬杜羅倒台，真的能如一些委內瑞拉民眾所願，能令國家實現所謂的政治民主化、經濟重振及民生改善嗎？事情顯然沒有這麼簡單，因為單從特朗普目前的表態、美國過去在其他地方策劃政變後的遺害、以及美國無視國際規則的霸權主義本質便可管窺一二。



第一，美國的真正目的絕非表面販毒等原因，而是劍指委內瑞拉的石油資源。



在馬杜羅倒台後，流亡海外的委內瑞拉反對派領袖馬查多旋即表態，稱“自由時刻已到”，並認為在2024年大選中實際獲勝的反對派候選人岡薩雷斯應該接掌權力。但特朗普目前並不傾向委內瑞拉的反對派上台，其表示“馬查多要成為領導人會非常困難”，“她在國內沒有得到足夠的支持，也沒有受到尊重”，並表示美國政府正與被抓拿的馬杜羅副手羅德里格斯合作。儘管，特朗普聲稱美國將與委內瑞拉現任政權推動國家向民主選舉產生的政府過渡，但其似乎沒有徹底改變當前委內瑞拉國內權力結構的打算。與巴士司機草根出身的馬杜羅不同，羅德里格斯受過高等教育，是一位律師及外交官，在華爾街擁有人脈且英語流利，前年起更以副總統身分兼任石油部長，故此由其在當地與美國石油業界之間搭建橋樑再好不過。



如果反對派上台，反而可能會打著公平正義的旗號對過往的既得利益者進行清算，令目前的權力架構出現動搖，或會對美國全面侵吞委內瑞拉的石油資源造成阻礙，令其必須付出更大的成本。這就意味著不少委內瑞拉民眾理想的政治民主化或難以實現。如預期當前既有的政治權力架構並不會發生顯著變化，美國的主要目的又是石油、以及一個能在軍事上靠攏美國的親美政權而已，那麼又有多大的能量去推動制度改革、扭轉當前的貪腐亂象呢？即便從石油出口中獲取的利益，不會全然落入委內瑞拉的當權者口袋，但主要受惠的亦只是美國的能源巨頭，普通民眾能拾惠的又有多少？

