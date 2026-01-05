“唐羅主義”加速令拉美國家唇亡齒寒

中評社北京1月5日電／在美軍突襲委內瑞拉並強行控制委總統馬杜羅夫婦後，美國總統特朗普3日宣稱，美國將“管理”委內瑞拉。



新華社報導，分析人士認為，美國軍事打擊委內瑞拉並提出所謂“管理”計劃，野蠻侵犯他國主權，本質上是加速其“控制西半球”、掠奪當地資源的“唐羅主義”政策，對拉美和加勒比地區國家主權、安全與地區和平構成嚴峻挑戰，可能引發更廣泛的地緣政治震盪。



美國“管理”實為掠奪控制



特朗普3日在記者會上說，美國將成立一個由外交和軍事人員組成的工作小組“管理”委內瑞拉，直到“能夠進行安全、妥善和明智的過渡”。



他還威脅稱，美國“不怕”派出地面部隊，如有必要，將對委發動規模更大的第二波打擊。



多名專家認為，雖然目前具體方案仍不明朗，但美國所謂“管理”本質上就是想通過政治操控和資源控制，對委內瑞拉進行實質性干預。



洪都拉斯國立自治大學社會學者阿蘭·法哈多告訴新華社記者，美方所謂“過渡管理”有兩種可能：一是在形式上維持委現有政府和制度框架，繼續通過施加政治和經濟壓力的方式干涉委內政；二是直接扶植親美政權，甚至今後不排除有更大規模軍事介入並佔領委領土的可能。



特朗普3日在記者會上還稱，美國大型石油企業將進入委內瑞拉，維修嚴重破敗的石油基礎設施並開始創造收益。

