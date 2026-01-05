王毅：中國從不認為哪個國家可充當國際警察

1月4日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話。新華社 中評社北京1月5日電／1月4日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話。



新華社報道，王毅表示，你是中方2026年接待的首位外長，凸顯中巴獨一無二友好關係。希望以此訪為契機，拉開兩國建交75周年紀念活動序幕。中巴兩國山水相連、利益交融、情感相親、命運與共，雙方在國際風雲變幻考驗中鍛造了鐵桿友誼。彼此信任、相互支持始終是中巴關係不變的底色。過去一年，習近平主席同巴方領導人保持高層交往，對兩國關係予以戰略指引，使中巴全天候戰略合作伙伴成為本地區乃至國際局勢中的重要穩定因素。新的一年，中方願同巴方一道落實兩國領導人共識，鞏固戰略互信，拓展務實合作，深化安全合作，加強多邊協調，推動中巴戰略伙伴關係更具時代價值，加快構建更加緊密的中巴命運共同體。



王毅說，當前國際局勢更加變亂交織，單邊霸凌現象愈演愈烈。委內瑞拉形勢突變引發國際社會高度關注，中國外交部發言人已表明了中方立場。我們從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護。我們一貫反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將一國的意志強加於別國。中方願同包括巴基斯坦在內的國際社會一道，堅定捍衛《聯合國憲章》，堅守國際道義底線，堅持各國主權平等，共同維護世界和平與發展，共同推動構建人類命運共同體。



達爾轉達巴基斯坦領導人對中國領導人的親切問候，祝賀中國共產黨二十屆四中全會審議通過“十五五”規劃建議，強調中國走向現代化是維護世界和平與發展的重要力量。對華友好是巴對外政策基石，也是巴各黨派和社會各界共識。今年雙方將共同見證75年來兩國兄弟般鐵桿友誼，巴方願同中方傳承歷史友好，加強發展戰略對接，深化務實合作，推動巴中全天候戰略合作伙伴關係不斷向前發展。巴方將全力打擊一切形式的恐怖主義，採取切實有效措施保障中方在巴機構和人員安全。

