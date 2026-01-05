中國完成首次航天員洞穴訓練

中評社北京1月5日電／中國首次航天員洞穴訓練日前在重慶市武隆區圓滿結束，28名航天員參加了這次訓練。



新華社報導，為期近一個月的洞穴訓練，由中國航天員科研訓練中心牽頭組織實施，設置了環境監測、洞穴測繪、模擬天地溝通、團隊心理行為訓練等十餘項科目。



據瞭解，參加訓練的航天員分為4組，輪流在一個平均溫度8攝氏度、濕度高達99%的天然洞穴中駐留6天5夜。其間，每組航天員不僅要完成洞穴探索、科學研究、物資管理、生活保障等既定任務，經歷極窄通道穿行、斷崖攀爬垂降、長期濕冷刺激和極限體能考驗，還要克服黑暗恐懼、感知剝奪等諸多挑戰。



“訓練旨在提升航天員的危險應對能力、自主工作能力、團隊協作能力、應急決策能力、科學考察能力、身體耐受能力和極端環境心理韌性。”中國航天員科研訓練中心吳斌說，“這次訓練也是對航天員的一次綜合性考核。”



在中國航天員科研訓練中心航天員教員江源看來，心理韌性是航天員在太空飛行中的重要素質。“洞穴是極端密閉隔離的典型場景，其核心心理挑戰是感知剝奪、風險不確定性、社交受限隔離。”她說，這次訓練對極端環境下航天員心理狀態的研究與干預，具有重要科學價值。



洞穴環境與太空極端條件有相似之處，比如隔離、幽閉、高風險等特徵。曾于2016年參加歐洲洞穴訓練的航天員葉光富，是這次洞穴訓練的訓練指揮之一。他表示，這次訓練創新豐富了中國航天員訓練體系內容，實踐錘鍊了航天員應對極端環境的綜合能力，為後續航天員執行空間站更長時間飛行及載人登月等任務提供了有力支撐。

