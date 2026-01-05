參訓航天員和教員解讀中國首次洞穴訓練

2025年12月，航天員開展洞穴訓練的主營地。（新華社） 中評社北京1月5日電／中國首次航天員洞穴訓練日前在重慶武隆的一處天然洞穴圓滿完成。洞穴是怎樣選定的？訓練設置了哪些科目？訓練難度有多大？訓練是否達到預期……1月5日，新華社記者就這些問題採訪了參加訓練的部分航天員和組織訓練的航天員教員。



“天選之洞”——全國十幾處洞穴中篩選



洞穴環境與太空極端條件有相似之處，比如隔離、幽閉、黑暗等特徵。複雜的洞穴訓練，可為航天員執行空間站更長時間在軌飛行任務和載人登月等提供強有力支持。



為此，從2016年開始，中國航天員科研訓練中心考察團隊跋山涉水，先後奔赴廣西、貴州、湖南、安徽、重慶等7個省區市，對十幾個洞穴進行了細緻而深入的考察。



“洞穴選擇需要考慮的因素還是比較多的。首先要有一定的難度和挑戰性，能夠讓航天員訓練時有心理壓力，感知到風險的存在。其次是安全性，洞穴的地質結構要相對穩定，洞內空氣不能危害航天員的身體健康。”中國航天員科研訓練中心吳斌說，此外，洞裡要有水源地、洞外交通相對便捷、周邊要有醫院等也必須要考慮在內。



根據訓練設計，航天員要在洞內工作生活6天5夜，需要數百公斤的物資和設備。如何將物資和設備轉運進洞，並將樣本、樣品以及生活垃圾轉運出洞，這是考察團隊必須面對的現實挑戰。



中國航天員科研訓練中心趙陽說：“實際勘察過程中，有的洞口在山頂上，物資轉運困難；有的洞離居民點較遠，無法保障用電。”

