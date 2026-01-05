中國和巴基斯坦外長戰略對話聯合新聞公報

中評社北京1月5日電／中國和巴基斯坦第七次外長戰略對話聯合新聞公報



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，巴基斯坦伊斯蘭共和國副總理兼外交部長穆罕默德·伊沙克·達爾于2026年1月3日至5日訪問中國。2026年1月4日，王毅閣下同達爾閣下在北京共同主持第七次中巴外長戰略對話。



此次戰略對話期間，雙方就雙邊關係和兩國戰略、政治、防務安全、經濟、貿易、投資、人文等各領域合作全面交換意見，討論共同關心的國際地區問題。雙方一致同意加強戰略溝通，深化戰略互信，攜手捍衛共同利益，推動兩國經濟社會發展，維護促進國際地區和平發展繁榮。



雙方宣佈啟動2026年中巴建交75周年紀念活動，以此為契機鞏固中巴友誼，拓展新的合作領域，讓中巴友好繼往開來、世代相傳。



雙方重申，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作伙伴，兩國鐵桿友誼堅如磐石，戰略互信牢不可破。健康、強勁發展的中巴關係對地區和平、穩定和發展具有重要戰略意義。雙方重申兩國高層交往是中巴關係的重要標誌。雙方將以兩國領導人重要共識為指引，落實兩國政府《關於構建新時代更加緊密的中巴命運共同體行動計劃（2025－2029年）》，推動中巴命運共同體建設走在周邊命運共同體建設前列。



巴方高度評價在習近平主席領導下，中國在新時代取得的發展成就，祝賀“十四五”規劃圓滿收官、“十五五”規劃即將開局。巴方讚賞中方以人民為中心的發展理念，認為中國式現代化為發展中國家自主發展提供了新的路徑選擇和實踐方案。中方祝賀巴基斯坦領導人以國家經濟改革計劃“騰飛巴基斯坦”為中心，帶領國家實現宏觀經濟穩定，為國家經濟增長、民眾共享發展繁榮成果奠定堅實基礎。

