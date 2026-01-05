國際社會譴責美國打擊委內瑞拉　籲維護國際法

中評社北京1月5日電／美軍3日凌晨對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，強行控制委總統馬杜羅夫婦並將他們帶到美國。國際社會強烈譴責美國侵犯委國家主權，呼籲尊重並維護《聯合國憲章》和國際法，避免局勢進一步升級。



新華社報導，加納外交部4日發表聲明，強烈譴責美國打擊委內瑞拉並強行控制馬杜羅夫婦，指出美國的行為違反了《聯合國憲章》和國際法，侵犯委國家主權、領土完整和政治獨立。



聲明指出，美國踐踏國際法、企圖佔領外國領土以及明顯旨在控制委石油資源的舉動將對國際穩定與全球秩序產生極其不利的影響。美國總統特朗普聲稱將“管理”委內瑞拉直至實施“安全”過渡的言論令人想起殖民主義和帝國主義時代，為全球秩序設下了危險的先例。聲明呼籲立即緩和局勢，釋放馬杜羅及其夫人，並表示加納政府將維護並捍衛其長期秉持的原則立場，反對入侵、殖民主義、無視主權及一切形式的違反國際法行為。



納米比亞國際關係與貿易部4日發表聲明，對美國強行控制馬杜羅夫婦表示“極大震驚”，認為此舉嚴重侵犯委內瑞拉主權，違反國際法。聲明說，各國的主權、領土完整和政治獨立必須得到充分尊重，這是《聯合國憲章》和國際法核心原則的重要內容，也是維護世界和平與穩定的基礎。



聲明強調，納米比亞堅定支持委內瑞拉維護國家主權和獨立，呼籲聯合國及有關地區組織等多邊機構積極介入，切實維護國際法和國家主權，並支持就委內瑞拉局勢召開聯合國安理會會議。

