澳智庫：高市早苗難成“鐵娘子”　更似特拉斯

中評社北京1月5日電／據新華社：澳大利亞國立大學東亞論壇網站5日刊發題為《高市的短期民粹主義政策解決不了日本的結構性問題》的文章，認為日本首相高市早苗的經濟政策陳舊過時，無法解決日本經濟疲軟的根本問題。文章摘要如下：



高市早苗被視為日本前首相安倍晉三的政治“門徒”，也是英國前首相撒切爾夫人的崇拜者，自詡要成為日本“鐵娘子”。但這兩位保守派前首相或許只為高市的政治風格、而非她的內閣政策提供了靈感。高市並非撒切爾夫人那樣的財政“鷹派”，她的上台更可能引發類似英國前首相特拉斯引發的“特拉斯衝擊”風險：推行激進減稅政策導致國債價格暴跌，引發金融市場動蕩。



高市試圖效倣安倍內閣的執政風格與政策，但其“大舉支出、維持低利率”的經濟政策似乎更適合2012年，而非2026年。在通脹持續背景下，日本如今的經濟環境已與十幾年前大不相同。高市的大規模支出缺乏提升經濟生產能力的增長戰略，減稅和對家庭支出的支持只會加劇通脹，帶來生活成本危機。正如我們本周刊發的另一篇文章所說，高市內閣政策無法解決日本經濟疲軟的根本問題。



高市內閣的擴張性財政政策正導致長期利率上升，日本政府債務餘額佔國內生產總值比重逼近250%，償債成本隨之增加。相比之下，針對日本面臨的社會老齡化和少子化等結構性挑戰，高市內閣尚未拿出應對方案。