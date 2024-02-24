北京來論：台灣經濟何去何從？

中評社北京1月6日電（作者 知月）受AI等新興科技應用的強勁需求拉動，2025年前三季度台灣經濟呈現出一輪“繁榮”景象。但在數據背後，美國關稅壓力升級、新台幣持續升值、台積電加速赴美布局這三重結構性衝擊，正悄然侵蝕台灣的產業生態、民眾生計與長期競爭力。表面光鮮之下，究竟隱藏哪些潛在風險？又將把台灣經濟帶往怎樣的未來？



入不敷出：關稅重壓下的產業生存困境



特朗普政府新一輪關稅政策在七月底至八月初陸續落地，台灣地區被納入20%對等關稅加征名單。叠加原有WTO框架下的關稅，台灣商品輸美將面臨“20%+N”的關稅成本。這對出口導向型的台灣經濟而言，無疑是一場直面衝擊。



從市場角度來看，20%的關稅成本最終由誰承擔，取決於出口商與進口商之間的議價能力。若台灣商品具備不可替代性，美國買家更可能自行消化關稅成本；反之，台企則需自行吸收、擠壓利潤。現實是，除半導體等少數關鍵產品外，台灣多數商品並不具備“非買不可”的不可替代性。與此同時，日本與韓國面臨的稅率僅為15%，較台灣低5個百分點。在高度價格敏感的國際市場中，台灣的出口競爭力正面臨嚴峻挑戰。



更關鍵的是，台灣企業是否有足夠的利潤空間來承受這20%的衝擊？數據顯示，半導體產業因技術壁壘毛利率可達30%以上，尚具一定緩衝能力；但電子零組件、電子通路等行業毛利率僅約10%，遠低於關稅稅率。傳統產業處境更為艱難。島內水泥的毛利率為18.9%、造紙18.3%、橡膠18%、電線電纜16%、鋼鐵10.3%、塑膠5.9%、紡織纖維4.4%，均低於20%的關稅水平，利潤空間本已十分有限。更值得警惕的是，這些產業對美國市場的依賴度不容忽視：鋼鐵、橡膠業近三成產品出口美國；塑膠、造紙、水泥等行業也有10%-20%的出口份額依賴美國市場。若無法將關稅成本轉嫁給下游，這些企業的對美出口業務將直接面臨“做得越多，虧得越狠”的困境。

