挑戰全世界　特朗普同時向多個國家發出威脅

特朗普表示，西半球是“我們的半球”，門羅主義很重要。 中評社北京1月5日電／美國總統特朗普4日在總統專機“空軍一號”上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥等國發出威脅。



新華社報導，談及委內瑞拉時，特朗普稱，美國“必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全準入”。特朗普自稱美國已“掌控”委內瑞拉。“別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。”當記者追問時，特朗普說：“我的意思就是，現在由我們掌控。”



特朗普稱，委內瑞拉代理總統羅德里格斯“如果不做正確的事，將面臨比馬杜羅更糟糕的處境”。更多軍事干預方案已擺在桌面上。“如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。”



特朗普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，“也病得很重”，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱“他這樣做的日子不會太長了”。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，特朗普說：“聽起來不錯。”



特朗普說，3日在美國對委內瑞拉的突襲行動中有“很多古巴人”在試圖保護委內瑞拉總統馬杜羅時被打死。特朗普稱，如果沒有委內瑞拉供應石油，古巴將難以“支撐”。



特朗普同時說，美國正密切關注伊朗近期發生的騷亂事件，威脅要進行干涉，或對伊朗進行“嚴厲打擊”。

