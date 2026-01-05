習近平：遵守國際法　大國尤應帶頭

1月5日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的愛爾蘭總理馬丁。新華社 中評社北京1月5日電／1月5日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的愛爾蘭總理馬丁。



新華社報導，習近平指出，中國和愛爾蘭都愛好和平、開放包容、自立進取，兩國人民通過鬥爭贏得國家獨立和民族解放，依靠幾代人接續奮鬥邁向現代化。2012年兩國建立互惠戰略伙伴關係以來，雙邊貿易額翻了兩番，相互投資均衡發展，兩國人民雙向奔赴，助力各自國家發展。相互尊重、平等相待、互利共贏是中愛關係長期穩定發展的寶貴經驗，雙方要共同傳承和弘揚。中方願同愛爾蘭加強戰略溝通，深化政治互信，擴大務實合作，為兩國人民謀福祉，為中歐關係添動力。



習近平強調，中愛雙方要保持多層級、多領域友好交往，不斷增進溝通和理解，照顧彼此核心利益和重大關切，鞏固政治互信，築牢雙邊關係政治基礎。今年是中國“十五五”開局之年，未來5年中方將繼續推動高質量發展，擴大高水平對外開放。中方願同愛方加強經貿合作，在人工智能、數字經濟、醫藥健康等領域對接發展戰略，促進雙向投資，實現優勢互補，共享機遇、共同發展。雙方要加強教育、文化、旅遊合作，促進民心相通，歡迎更多愛爾蘭青少年來華學習交流。



習近平指出，當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序。各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭。中國和愛爾蘭都支持多邊主義，倡導國際公平正義，要在國際事務中加強協調合作，共同維護聯合國權威，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。中歐雙方要著眼長遠，堅持伙伴關係定位，客觀理性看待和處理分歧，堅持合作共贏。愛爾蘭下半年將擔任歐盟輪值主席國，希望為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。



馬丁表示，愛爾蘭和中國有著深厚長久的友誼，兩國經貿合作不斷加強，人文交流日益密切。2012年習近平主席成功訪愛，為近年來愛中互惠戰略伙伴關係打下堅實基礎。中國卓有成效制定並實施國家長遠發展戰略，取得重大成就，令人敬佩。愛爾蘭堅定奉行一個中國政策，致力於加強和發展兩國互惠戰略伙伴關係，願同中方深化貿易、投資、科技、生物醫藥、可再生能源、人工智能、教育等領域合作。中國在國際事務中發揮著不可或缺的重要作用，為維護聯合國權威、促進世界和平作出積極貢獻。任何國際爭端的解決都應遵守國際法。愛爾蘭願同中方保持密切溝通協調，維護國際法，堅持自由開放貿易，促進世界繁榮穩定。歐中關係保持穩定發展十分重要，愛方願為推動歐中關係健康發展發揮建設性作用。



王毅參加會見。