中評月刊：重構與困境　析美新國安戰略

中評社香港2月15日電/復旦大學美國研究中心副主任信強教授、復旦大學國際關係與公共事務學院博士研究生楊慧慧在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《重構與困境：特朗普2.0國家安全戰略解析》，作者認為：新版《國家安全戰略》的出台體現了特朗普2.0時期美國安全戰略的重構以及政策理念的深刻調整，亦即以“美國優先”為指導原則，聚焦核心國家利益，強調經濟與軍事實力、主權自主及盟友責任分擔，旨在長期維護美國的實力優勢和主導地位。未來美國國家安全戰略有可能呈現出戰略收縮、目標聚焦、能力整合與風險管控的總體取向。然而在政策實踐層面，該戰略也必將面臨在優先目標設定、資源配置約束、國內政治制約、盟國配合及國際反制等方面的多重結構性挑戰，從而不可避免地陷入政策實施的困境，進而嚴重影響該戰略的可行性、穩定性與延續性。文章內容如下：



2025年12月5日，白宮發布新版《國家安全戰略報告》，可謂為解讀特朗普第二任期美國國家安全戰略的重構和轉向提供了指南。通過聚焦核心國家利益、強化經濟與軍事優勢、強調主權安全與責任分擔，特朗普政府力求在大國競爭升級與資源約束加重的背景下，繼續維持美國未來在綜合實力與國際影響力方面的優勢。①整體審視該報告的文本內容，可以發現特朗普政府在戰略取向和政策工具上呈現出頗為明顯的“克制現實主義”傾向，體現了其對美國全球角色定位及戰略資源配置方式的戰略反思和重新權衡。



一、美國國家安全戰略的重構



作為指導特朗普第二任期國家安全與對外政策的綱領性文件，新版《國家安全戰略》集中體現了其總體戰略思維和政策路徑的重構，呈現出鮮明的民粹民族主義、經濟民族主義、交易主義外交與戰略收縮的色彩。