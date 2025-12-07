中評月刊：美國政府涉台關係新動向

中評社香港2月8日電／中山大學區域國別研究院助理研究員張存文在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《特朗普新國家安全戰略與美國涉台關係新動向》，作者認為：伴隨著《美國國家安全戰略》出台，美國政府涉台關係出現了新動向，不僅預留戰略緩衝空間，也表現為意圖構建“多邊責任分擔”網絡，更是對台灣定位轉向了“實用主義”。本文聚焦美國涉台關係新變化，深入剖析其背後驅動因素、多重影響及未來走向。



作者認為：美國政府這一舉動並非偶然，是三重因素交互影響的結果：一是美國實力優勢下的短板；二是中美關係由“全面競爭”變為“經濟競爭”；三是美國對台灣角色認知的變化。美國對台灣的利誘行為產生了廣泛的影響：在中美關係上，雙方進入了一場更持久、更聚焦於經濟和科技實力的長期博弈；對台灣來說，其在政治、經濟以及安全方面受到了結構性衝擊；對整個亞太地區而言，美國此舉導致了地區安全風險加劇、經濟秩序遭到衝擊、美國盟友體系的可靠性也被削弱。綜合來看，特朗普任期內，美涉台政策將有以下走向：一是“工具化”與“交易性”色彩更濃；二是推行“雙軌”策略；三是依託盟友體系維繫對台影響力。文章內容如下：



當地時間2025年12月4日，美國白宮發佈了《美國國家安全戰略》報告（以下簡稱報告），在涉台關係上，美國的立場十分明確，台灣在半導體生產領域佔據主導地位，美國要“關注”台灣；第一島鏈是美國亞洲霸權的基礎，台灣是其中的關鍵節點，美國要建立一個將台灣納入其中的威懾框架。美國此舉不衹是維持現狀，而是一種架構設計：第一島鏈必須保持開放且完整；中國不得突破；台灣必須保持地緣政治上的孤立；美國將通過政治和軍事手段加強台灣的安全。①總的來說，報告的出台無疑標誌著美國對台政策發生了重大變化。本文以報告為核心，剖析美國涉台關係新動向，深入探究其背後驅動因素，客觀評估其影響，並對未來發展趨勢進行預測。