中評月刊：歐盟與台灣半導體合作特徵與局限

中評社香港1月25日電/外交學院國際關係研究所博士研究生李佳霖、清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊（通訊作者）在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《歐盟與台灣半導體合作的動因、特徵與局限》，作者認為：在美國對華科技競爭持續加劇與全球供應鏈重構的背景下，歐盟愈加重視半導體產業安全，並逐步強化與台灣的合作。歐台半導體合作的動因主要包括雙方在產業分工上的高度互補、歐盟“戰略自主”與“去風險”訴求，以及台灣謀求“風險分散”與推動台灣問題“國際化”的戰略目標。在特徵方面，歐台合作已從政策倡議走向實踐，表現為以製造環節為核心並延伸至研發設計領域，以中東歐為支點形成區域分工，並在“民主”敘事中強化政治色彩。展望未來，歐台合作將呈現本土化與全鏈條配套的趨勢，但仍受到技術與供需差距、歐盟內部立場分化以及台海局勢不穩等多重制約。總體而言，歐台半導體合作既反映了大國博弈下的產業安全邏輯，也加劇了中國大陸在全球供應鏈中的外部壓力，大陸需要在堅持政治底線的同時，通過深化中歐合作與自主創新來應對挑戰。文章內容如下：



特朗普第一任期以來，美國不斷升級對華戰略競爭，其科技政策的“安全化”現象日益突出。全球新冠疫情進一步加劇這一趨勢，在導致全球供應鏈大規模中斷的同時，引發各國對關鍵技術與產業環節依賴脆弱性的憂慮。以2021年“汽車芯片荒”為例，由於芯片斷供，德國、法國多家整車企業被迫停產減產，歐洲汽車產業鏈因此遭受重創，使歐盟深刻認識到半導體在產業體系與國家安全中的戰略地位。同時，在特朗普政府“美國優先”政策主導下，跨大西洋關係進入波動期，歐盟在對美關係中展現出更強的謹慎與自主性。