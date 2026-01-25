中評月刊：中國人工智能戰略的演進及其影響

中評社香港1月25日電／彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《中國人工智能戰略的演進及其影響》，作者表示：本文致力於系統性考察中國人工智能戰略自2015年以來的演進軌跡，深入分析其對國內社會經濟結構與國際競爭格局的重塑效應。研究發現，中國的人工智能戰略經歷了從分散探索到統一規劃、從產業政策到國家戰略、再到全面深化實施的根本性轉變。2025年8月國務院發布的《關於深入實施“人工智能＋”行動的意見》，標誌著該戰略進入以“全面賦能”和“共享發展”為核心的新階段。這一戰略不僅重構了中國的產業結構、治理模式與社會形態，更在全球範圍內促進了人工智能競合格局的重塑。本文構建了評估人工智能戰略對內外環境重塑作用的分析框架，涵蓋技術創新、產業發展、社會治理、人機協同、智能原生、數字治理等維度，揭示了中國人工智能戰略的獨特性在於舉國體制與市場機制的有機結合、應用驅動的發展模式，以及對數據資源的戰略性利用。文章內容如下：



一、前言



人工智能作為第四次工業革命的核心驅動力，正在重新定義國家競爭力的內涵與邊界。斯坦福大學人工智能研究所的年度報告明確指出，人工智能技術已從實驗室走向現實世界，成為衡量國家科技實力與未來發展潛力的關鍵指標。在這一全球競爭的新賽道上，中國憑藉其獨特的制度優勢、市場規模與數據資源，迅速崛起為與美國並駕齊驅的人工智能超級大國。〔1〕