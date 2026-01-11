中評月刊：中美元首韓國慶州會晤評析

達巍 中評社香港2月16日電/中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇不久前在清華大學明理樓舉辦座談會，邀請中國人民大學國發院研究員暨國際關係學院教授宋偉、中國社會科學院美國研究所戰略研究室副主任李枏、復旦大學美國研究中心副主任趙明昊、中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生與會。座談會由清華大學戰略與安全研究中心主任達巍主持，與會者圍繞APEC慶州峰會與中美元首會晤進行多方面評析。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號以《雙C論壇：APEC慶州峰會與中美元首會晤評析》為題，詳細刊登了與會者的發言，文章內容如下：



達巍：開場白



達巍：歡迎各位老師來參加由中評智庫基金會和清華大學戰略與安全研究中心中國論壇聯合主辦的第五屆雙C論壇。今天我們討論的主題是APEC慶州峰會與中美元首會晤評析，我們趕著峰會剛剛結束的這個時間點，圍繞APEC峰會本身以及中美元首在韓國釜山舉行的峰會為主題展開討論。具體的討論議題包括但不限於：對中美兩國元首會談內容的評析，如何評估這次中美元首會晤的意義以及在兩國關係長週期中的戰略定位？未來一年中美關係的發展軌跡：是持續回暖，再次遇冷，還是維持“脆弱穩定”？在核心敏感議題上，中美雙方是否劃下了更清晰的“護欄”與“紅線”？這些議題供大家參考，各位可以回答問題，也可以談自己的思考和見解，之後還會有自由討論時間。



郭至君：感謝清華大學戰略與安全研究中心中國論壇和各位老師對中評社、中評智庫的信任，很高興能夠在第一時間請到各位老師來就中美元首峰會的結果和影響做評析。我們也看到，特朗普本人在本次“習特會”之後評價道，如果10分是滿分的話，他給打出12分。特朗普給出如此高的評價似乎很少見，我也想聽一下在座各位專家對當前的中美關係如何評價，中美關係是否來到了“轉折點”？以及中美關係未來短期和中長期是一個怎樣的發展走向？非常期待各位老師今天下午的探討。



達巍：謝謝郭主任，剛才你提到了特朗普，特朗普昨天表示：“這是‘G2’的一次會晤，上帝保佑美國和中國。”而2025年6月份在香格里拉對話會的時候，美國國防部長赫格塞斯還在宣揚所謂“中國威脅”，這個“變色龍”變化的節奏非常快，也很有意思。我們事不宜遲，展開討論，首先有請中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉發言。