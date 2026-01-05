羅兵咸永道預計今年香港新股集資額全球三甲內

中評社香港1月5日電／羅兵咸永道預計今年將有150家企業來港上市，集資總額介乎3200億至3500億元。



據香港電台報導，羅兵咸永道資本市場服務主管合夥人黃金錢表示，儘管面對地緣政治不穩定，但今年利率環境仍有下調機會；內地經濟保持中高速增長，預料企業融資需求強勁，對本港今年新股市場有莫大幫助。他認為，香港市場能提供較方便、快捷的再融資平台，估計今年本港新股集資額依然能位列全球三甲之內。



他提到，考慮到現時約350家企業已遞表申請來港上市，估計今年有約150隻新股上市，當中超過40隻已於A股上市、20隻18A生物科技公司、10家18C特專科技公司，又估計年內將有3至5隻新股集資規模逾百億元。



板塊方面，他說，近期較多IPO與人工智能、GPU等相關，估計新經濟公司上市集資趨勢將在未來兩年持續。另外，受惠於內地政府積極推動內需，預計個別零售及消費品服務相關企業集資額逾百億元。



據羅兵咸永道統計，去年約有72%新股上市首日收市價高於招股價，比率較2024年的66%有所提升，上市首日升超過20%的新股有52隻，佔比按年升21個百分點至46%。截至去年底收市，63%去年上市的新股股價仍高於招股價，較2024年衹有48%明顯改善。