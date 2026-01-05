僅掌控委內瑞拉？魯比奧證實保留“占領”選項

中評社北京1月5日電／美國總統特朗普4日稱，美國已“掌控”委內瑞拉。美國國務卿魯比奧當日證實，特朗普在對委後續行動方面有多種選項，並對“占領”委內瑞拉保留選擇權。委代理總統羅德里格斯同日對美國“喊話”，“我們的人民和我們的地區值得享有和平與對話，而非戰爭”。



新華社報導，特朗普在總統專機“空軍一號”上對媒體表示，美國正與委內瑞拉政府打交道。“別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。”



當記者進一步追問時，特朗普說：“我的意思就是，現在由我們掌控。”他還再次稱，美國將“管理”委內瑞拉並進行“整頓”。



4日早些時候，魯比奧在接受美國媒體採訪時稱，美國將繼續打擊“涉嫌販毒”船只並扣押受制裁的船只，以向委內瑞拉當局施壓。



魯比奧當日在一檔電視節目中表示，特朗普在對委後續行動方面有多種選項，並對“占領”委內瑞拉保留選擇權。魯比奧稱，如果委內瑞拉現領導人做出“正確的決定”，美國準備與他們合作，但“會根據他們的所作所為來評判”。



羅德里格斯4日通過社交媒體向特朗普“喊話”：“我們的人民和我們的地區值得享有和平與對話，而非戰爭。這始終是尼古拉斯·馬杜羅總統的堅定立場，也是當前整個委內瑞拉的心聲。”



羅德里格斯還說：“我們邀請美國政府共同制定一項促進共同發展、在國際法框架內、加強持久共存的合作議程。”



另據埃菲社報導，羅德里格斯4日成立一個委員會，負責處理該國總統馬杜羅釋放相關事宜。