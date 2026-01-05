習近平：中韓兩國應攜手捍衛二戰勝利成果

1月5日下午，國家主席習近平同來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行會談。新華社 中評社北京1月5日電／1月5日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行會談。



新華社報導，習近平向韓國人民致以誠摯新年祝福。習近平指出，我和李在明總統已兩次見面並實現互訪，體現了雙方對中韓關係的重視。作為朋友和鄰居，中韓應該多走動、常來往、勤溝通。中方始終將中韓關係置於周邊外交重要位置，對韓政策保持連續性、穩定性。中方願同韓方一道，牢牢把握友好合作方向，秉持互利共贏宗旨，推動中韓戰略合作伙伴關係沿著健康軌道邁進，切實增進兩國人民福祉，為地區乃至世界和平與發展正向賦能。



習近平強調，中韓兩國長期堅持“以和為貴”“和而不同”，超越社會制度和意識形態差異，相互成就、共同發展。雙方應延續這一優良傳統，不斷增進互信，尊重各自選擇的發展道路，照顧彼此核心利益和重大關切，堅持通過對話協商妥善解決分歧。中共二十屆四中全會審議通過“十五五”規劃建議，為未來5年中國發展擘畫藍圖，也為世界各國提供廣闊機遇。中韓經濟聯繫緊密，產業鏈供應鏈深度互嵌，合作互惠互利，要加強發展戰略對接和政策協調，做大共同利益蛋糕，在人工智能、綠色產業、銀發經濟等新興領域打造更多合作成果。雙方要增進人員往來，開展青少年、媒體、體育、智庫、地方等方面交往，讓正面敘事成為民意主流。



習近平指出，當前世界百年變局加速演進，國際形勢更加變亂交織。中韓在維護地區和平、促進全球發展方面肩負重要責任，有廣泛利益交集，應當堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇。80多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，贏得抗擊日本軍國主義的勝利。今天更應攜手捍衛二戰勝利成果，守護東北亞和平穩定。作為經濟全球化的受益者，中韓要共同反對保護主義，踐行真正的多邊主義，為推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化作出貢獻。

