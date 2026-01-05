高市召開新年記者會 表態繼續與中方溝通

中評社香港1月5日電／共同社報導，日本首相高市早苗5日在三重縣伊勢市召開新年記者會，表示將在本月內設置朝野政黨討論社保與稅的一體化改革的“國民會議”。她就政權運營稱“將把與日本維新會的聯合執政共識作為基礎，並呼籲國民民主黨等在野黨也提供協助”。她還對儘早解散眾院展示了慎重態度。



除了執政黨，國民會議還設想有立憲民主黨、國民民主黨和公明黨參加。



執政黨黨團在眾院確保了過半數議席，但在參院則未過半數。高市指出“沒有政治穩定，就無法推進強勁的經濟政策、外交和安全保障”，重申將在預定23日召集的例行國會上尋求在野黨的協助。



在被問及是否會在例行國會期間解散眾院時，高市僅回答說：“讓國民實際感受到高市內閣的物價高漲對策和經濟對策的效果很重要。我正在全力致力於眼前的課題。”



關於2026年度預算案，高市稱“將創造有助於經濟增長的、通過稅收增加使進一步投資成為可能的投資與增長的良性循環”，再次強調將力爭預算案早日獲得通過。她還表示將對經濟安全保障和網路安全領域實施戰略性投資，在人工智慧（AI）領域實現約160萬億日元的經濟波及效應。



對於暫緩實施的削減眾院額定議席數，高市說：“各黨反復討論很重要。期待能儘快推進討論”。她就惡化的日中關係表示：“我對對話持開放態度，將繼續與中國方面溝通，從國家利益的角度作出適當應對。”



高市在記者會前參拜了伊勢神宮。