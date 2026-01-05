美國冒險主義對美元和石油意味著什麼？

中評社北京1月5日電／新華社報導，金融機構荷蘭國際集團5日發佈分析報告指出，在金融市場迎來2026年第一個交易周之際，市場注意力高度聚焦美國襲擊委內瑞拉事件。投資者將評估其帶來的短期、中期和長期影響，以及對更廣泛的地區和國際關係的影響。報告摘要如下：



對於3日發生在委內瑞拉的事件，市場的初步反應是出現溫和“避險”走勢：黃金和瑞士法郎受到追捧，美元也獲得一定支撐。股指期貨似乎並未對目前事態產生過度反應，原油市場則因仍在評估該事件對委內瑞拉石油產量的短期影響和中長期影響而搖擺不定。



鋻於未來幾天局勢發展仍存在不確定性，投資者或將更偏好美元的流動性。拉美國家貨幣可能承壓，尤其是哥倫比亞比索，同時墨西哥比索也可能受影響。



受事件影響，石油市場供應將出現更多不確定性。短期影響在很大程度上取決於委內瑞拉將出現何種權力過渡。如果過渡期漫長且混亂，短期內供應中斷風險會上升。若出現平穩過渡，且委政府更願意與美國合作，市場可能面臨更大下行壓力。



荷蘭國際集團大宗商品策略主管沃倫·帕特森認為，當前石油市場反應平淡，原因是受制裁影響，委內瑞拉在12月下旬的供應量相對較小，約為日均50萬桶。



中長期來看，市場影響取決於委內瑞拉石油產量能得到多大程度的提升。如果該國產量提升至日均250萬至300萬桶的水平，或將需要5年到10年的時間。



歐元對美元匯率在2025年12月下旬曾短暫升破1比1.18，但如今又重新承壓。未來幾天委內瑞拉局勢如何發展，將決定歐元匯率是否會進一步走低。



地緣政治的因素也不容忽視。美國總統特朗普並未排除向委內瑞拉派遣地面部隊的可能性。如果美國被拖入在多個拉丁美洲國家展開軍事行動的複雜局勢中，投資者可能會對美國財政狀況和美元前景持更悲觀的態度。更具對抗性和干預主義特徵更加明顯的美國外交政策，或將引發相關國家重新考慮拋售美國資產。