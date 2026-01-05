關於馬杜羅“出庭”　有三個問題很關鍵

中評社北京1月5日電／據新華國際頭條：北京時間1月6日凌晨，也就是美國東部時間5日中午，被美國強行控制的委內瑞拉總統馬杜羅——一位主權國家的領導人，將出現在美國的法庭上，接受所謂“審判”。



關於這場“出庭”，有三個問題很關鍵：哪個法院？什麼法官？最關鍵的——美國為何羅織這些罪名？



這座花崗岩建築，就是馬杜羅即將首次出庭的地點——丹尼爾·帕特裡克·莫伊尼漢聯邦法院大樓。它坐落在紐約曼哈頓，隸屬於美國紐約南區聯邦地區法院。這座大樓的背景不簡單。根據美國《紐約時報》報導，這裡常年戒備森嚴，審理過大量重磅案件。比如洪都拉斯前總統埃爾南德斯，2022年卸任後被美國起訴並引渡，就是在這裡接受所謂的受審、定罪。



根據紐約南區聯邦法院網站4日發布的消息，主持法官叫阿爾文·赫勒斯坦，今年已經92歲高齡，1998年由時任總統克林頓任命為聯邦法官，在該法院已經任職超過25年。儘管年事已高，他仍持續審理重大刑事案件、涉恐案件及國家安全案件。



馬杜羅為什麼會被美國指控？其實，美國早有謀劃。早在2020年，美國司法部就曾起訴馬杜羅及其夫人，指控他們領導一個名為“太陽集團”的販毒組織。2025年，美國特朗普政府更進一步，將該集團乃至馬杜羅政府整體列為“外國恐怖組織”。



然而，美國專家及媒體指出，至今沒有公開證據能直接證明馬杜羅本人指揮或參與了具體的毒品走私活動。更矛盾的是，根據美國緝毒署近年來的報告，委內瑞拉甚至並非美國境內毒品的主要來源地。

